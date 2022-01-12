Сейчас температура в столице Аргентины +40 градусов. Поэтому город можно считать самым жарким в мире.
Обратите внимание Европу снова накрывает непогода: во Франции и Испании объявили об опасности подтоплений
Более 700 тысяч людей без света
Несколько районов столицы 11 января остались без электричества из-за перезагрузки сети в результате жары. Поэтому нарушена работа светофоров, есть перебои с мобильной связью.
Без света остались более 700 тысяч человек. Кроме этого, страница государственного регулятора, на которой публикуют соответствующую информацию, пока недоступна.
Пострадало сельское хозяйство
Из-за жары пострадал ряд сельскохозяйственных регионов страны. Они переживают сложные времена еще с середины декабря 2021 года.
Заметим, что Аргентина является вторым по величине экспортером кукурузы в мире после США и основным мировым поставщиком соевого масла.
Рекордная жара в мире
- В конце лета 2021 года рекордная жара накрыла страны Юго-Восточной Европы. В Греции прогнозировали почти + 50 градусов Цельсия.
- В июле аномальная жара в Канаде привела к смерти почти полтысячи человек. Тогда желейные конфеты плавились за секунду.
- Ученые-климатологи предупредили, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, повысили вероятность экстремальных погодных условий в 150 раз.
- В начале 2022 года рекордную жару зафиксировали в Аляске. В течение нескольких дней в регионе жара не падала ниже +10 градусов.
Обратите внимание – Европу снова накрывает непогода: смотрите видео