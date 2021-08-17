Аргумент в борьбе против России: Конституция Филиппа Орлика полностью разрушает пропаганду

В Украине наконец можно увидеть оригинал Конституции Филиппа Орлика. Каждый желающий сможет это сделать в Национальном заповеднике "София Киевская".

То, что оригинал первого основного закона Европы все же прибыл в столицу Украины – это дипломатическая магия. По крайней мере, так утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Работа над тем, чтобы привезти документ продолжается по меньшей мере 13 лет. И когда профильные министерства снова начали переговоры со шведской стороной, те сначала отказали – предлагали прислать копию.

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"Минимум 13 лет продолжались переговоры со Швецией о том, чтобы именно оригинал Конституции попал в Украину. Мы помним визит королевской семьи в 2008 году. Уже тогда хотели, чтобы был оригинал Конституции в Украине, но тогда приехала только копия", – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Где находятся оригиналы Конституции

Конституции Филиппа Орлика – 311 лет. В Украине находятся ее 3 заверенные копии. Сейчас привезли оригинал написанный на латинском языке. Впрочем, существует еще документ, написанный на староукраинском, он хранится в Москве. Политики надеются, что когда-то Украине удастся вернуть на Родину именно этот экземпляр. Но в Минкульте отметили, что Конституция – не единственный артефакт, который стоит вернуть.

"Самое главное, что мы можем делать дальше, это начать процесс возвращения многих ценностей в Украину. Сделать это на широком уровне, на государственном уровне, так как много картин, много ценностей были вывезены из этой страны во время Второй мировой войны, были потеряны. Это говорит нам о том, что этот процесс нужно запускать в постоянном режиме", – сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Конституция Филиппа Орлика – в Украине: смотрите сюжет 24 канала

Почему для украинцев важна Конституция Филиппа Орлика

Почему именно Конституцию Филиппа Орлика считают одной из первых конституций Европы и она фактически провозглашала в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени.

Этот документ утверждает права и свободы украинского народа и саму независимость украинского государства. Это полностью разрушает всю российскую пропаганду, которая во главе с Путиным постоянно утверждает, мол, "Украина появилась только после 1991 года, а до этого все были одним дружественным братским народом".

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"Я думаю, это бронебойный аргумент в нашей борьбе против россиян. И в сегодняшнем контексте, когда Владимир Путин снова пишет об "историческом единстве двух народов", доказывать, что мы и без России, и до России вполне справлялись с управлением собственным народом и собственным государством, это очень важно", – сказал историк Сергей Громенко.

Для экспонатов обеспечили меры безопасности

Кроме Конституции Филиппа Орлика, на выставке можно будет увидеть также булаву гетмана Ивана Мазепы, 5 универсалов, выданных Мазепой в Батурине, а также клейноду гетмана Мазепы. Для всех экспонатов обеспечены беспрецедентные меры безопасности. Что же касается именно Конституции, то шведская сторона предоставила даже специальный пуленепробиваемый бокс для ее хранения. Кроме того, ее запретили доставлять в Украину на самолете, поэтому перевозили в специальном грузовике с охраной.



На выставке можно будет увидеть драгоценность гетмана Мазепы / Фото Артура Зайонца для 24 канала

"Сделали в соборе видеонаблюдение, которое тоже контролируется, круглосуточная физическая охрана. Физическая охрана у нас с рациями, внешняя охрана, в постоянном контакте. Кроме того, есть тревожная кнопка, где за 2 минуты приезжает тревожная группа с бронежилетами и касками. Я думаю, что все меры безопасности абсолютно выдержаны, те, что просила шведская сторона. Пожалуй, даже больше", – рассказала Неля Куковальская, генеральный директор Национального заповедника "София Киевская".