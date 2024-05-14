Палуба судна полностью охвачена пламенем, площадь возгорания составляет более 900 квадратных метров. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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"М.В. Ломоносов" находился на ремонте

В понедельник, 13 мая, загорелась верхняя палуба теплохода "М.В. Ломоносов". По информации от российских СМИ, площадь пожара составляет 936 квадратных метров.

Дым от пожара можно было увидеть за несколько километров. Сейчас информация о пострадавших отсутствует.

Пожар на "М.В. Ломоносов" / Фото российских СМИ

Сообщалось, что пожар на теплоходе может угрожать соседнему судну. Впрочем, впоследствии сообщили, что удалось избежать угрозы опрокидывания пламени на соседнее судно.

По предварительной информации, перед началом пожара на теплоходе "М. В. Ломоносов" проводились сварочные работы.

Уже на утро 14 мая появилась информация о том, что пожар на теплоходе удалось полностью ликвидировать.

Пожар на теплоходе "М. В. Ломоносов": смотрите видео

Украинские морские дроны нанесли колоссальный ущерб российскому флоту

Украинская разведка успешно использует морские дроны Magura V5 для поражения вражеских судов в Черном море, нанося значительный ущерб Черноморскому флоту России. Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что ущерб для российского флота оценивается примерно в 500 миллионов долларов США.

Юсов также отметил, что процесс совершенствования дрона Magura постоянно продолжается. После каждой успешной операции проводится тщательный анализ, что позволяет постоянно улучшать как сам дрон, так и тактику его использования. Несмотря на усилия врага, украинская разведка продолжает наносить значительные удары, используя новые и эффективные стратегии.