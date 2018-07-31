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Археологи наткнулись на интересную находку на Николаевщине

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Ольвия
Ольвия / Википедия

Археологи нашли на территории древней греческой колонии Ольвия фрагменты жилого дома и ценные предметы, датированные четвертым веком.

Об этом сообщает "Польское радио".

На находку наткнулась украинско-польская экспедиция. По словам руководителя экспедиции Альфреда Твардецького, нынешнее открытие является доказательством того, что в Ольвии существовало поселение.

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Он пояснил, что археологи нашли предметы ежедневного потребления и посуду, изготовленную в хорошей мастерской.

Поэтому мы предполагаем, что дом, который мы изучаем, принадлежал богатым горожанам – они могли себе позволить на покупку дорогой посуды. До сих пор в Ольвии нам не удалось найти такой ценной и большой посуды, 
– сказал ученый.

Теги: Новости Украины Новости Николаева История
Источник: 24 Канал
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