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Археологи натрапили на цікаву знахідку на Миколаївщині

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Ольвія
Ольвія / Вікіпедія

Археологи знайшли на території давньої грецької колонії Ольвія фрагменти житлового будинку та цінні предмети, датовані четвертим сторіччям.

Про це повідомляє "Польське радіо".

На знахідку натрапила українсько-польська експедиція. За словами керівника експедиції Альфреда Твардецького, цьогорічне відкриття є доказом того, що в Ольвії існувало поселення.

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Він пояснив, що археологи знайшли предмети щоденного вжитку та посуд, виготовлений у добрій майстерні.

Тому ми припускаємо, що дім, який ми вивчаємо, належав багатим містянам – вони могли собі дозволити на покупку дорогого посуду. Досі в Ольвії нам не вдалося знайти такого коштовного і великого посуду,
– сказав науковець.

Теги: Новини України Історія Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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