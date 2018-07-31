Археологи натрапили на цікаву знахідку на Миколаївщині

Археологи знайшли на території давньої грецької колонії Ольвія фрагменти житлового будинку та цінні предмети, датовані четвертим сторіччям.

Про це повідомляє "Польське радіо".

На знахідку натрапила українсько-польська експедиція. За словами керівника експедиції Альфреда Твардецького, цьогорічне відкриття є доказом того, що в Ольвії існувало поселення.

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Він пояснив, що археологи знайшли предмети щоденного вжитку та посуд, виготовлений у добрій майстерні.

Тому ми припускаємо, що дім, який ми вивчаємо, належав багатим містянам – вони могли собі дозволити на покупку дорогого посуду. Досі в Ольвії нам не вдалося знайти такого коштовного і великого посуду,

– сказав науковець.