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Археологи США обнаружили уникальную находку, что изменила представление о коренных американцах

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Во время раскопок в штате Джорджия американские археологи нашли человеческие останки и медный браслет
Во время раскопок в штате Джорджия американские археологи нашли человеческие останки и медный браслет / phys.org

Во время раскопок в штате Джорджия американские археологи нашли человеческие останки и медный браслет. Исследователи предполагают, что находка может свидетельствовать о том, что древние коренные американцы были вовлечены в торговые сети, и, соответственно, покупали товары на расстояниях, гораздо более далеких, чем считалось ранее.

Об этом сообщает Phys.org.

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В ходе раскопок был обнаружен бронзовый браслет и останки семи человек, которые были кремированы. Они были найдены в центре кольцевых сооружений, которые, по мнению археологов, использовали коренные американцы в качестве жилых помещений и ритуальных объектов.

Наши исследования свидетельствуют о том, что коренные американцы, которые жили примерно 3,5 тысячи лет назад, были втянуты широкие торговые сети, которые простирались на более дальние расстояния, чем мы считали ранее (более 1,5 тысяч километров), и охватывали различные регионы,
– отметил один из исследователей Мэтью Сенгер.

Также он добавил, что торговые сети могли служить не только для доставки товаров, но и для передачи культурных ценностей, убеждений и социальных норм.

С помощью масс-спектрометрии ученые установили, что браслет был изготовлен в районе Больших озер, на расстоянии более чем 1500 километров от стоянки. Ареал использования меди из данного источника оказался почти на тысячу километров шире, чем предполагалось ранее, и именно это указывает на существование большой сети торговли, охватывающей как минимум половину континента.

археологічні розкопки сша

В ходе раскопок был обнаружен бронзовый браслет и останки семи человек

К тому же, выявление кремированных останков свидетельствует о том, что Большие озера и регион обнаружения находок были более тесно связаны, чем считалось ранее. Ведь использование кремации в то время на юго-востоке отсутствовало, однако широко практиковалось на севере.

Теги: История Новости США
Источник: 24 канал
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