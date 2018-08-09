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Археологи США виявили унікальну знахідку, яка змінила уявлення про корінних американців

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Під час розкопок в штаті Джорджія американські археологи знайшли людські останки і мідний браслет
Під час розкопок в штаті Джорджія американські археологи знайшли людські останки і мідний браслет / phys.org

Під час розкопок в штаті Джорджія американські археологи знайшли людські останки і мідний браслет. Дослідники припускають, що знахідка може свідчити про те, що стародавні корінні американці були залучені в торгові мережі, та, відповідно, купували товари на відстанях, набагато більш далеких, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє Phys.org.

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В ході рокопок було виявлено бронзовий браслет та останки семи осіб, які були кремовані. Вони були знайдені в центрі кільцевих споруд, які, на думку археологів, використовували корінні американці в якості житлових приміщень та ритуальних об'єктів.

Наші дослідження свідчать про те, що корінні американці, які жили приблизно 3,5 тисячі років тому, були втягнуті широкі торговельні мережі, які простягалися на більш далекі відстані, ніж ми вважали раніше (більше 1,5 тисяч кілометрів), і охоплювали різні регіони,
– зазначив один з дослідників Метью Сенгер.

Також він додав, що торгові мережі могли служити не тільки для доставки товарів, але і для передачі культурних цінностей, переконань і соціальних норм.

За допомогою мас-спектрометрії вчені встановили, що браслет був виготовлений в районі Великих озер, на відстані більше ніж 1500 кілометрів від стоянки. Ареал використання міді з даного джерела виявився майже на тисячу кілометрів ширшим, ніж передбачалося раніше, і саме це вказує на існування великої мережі торгівлі, що охоплює, як мінімум, половину континенту.

археологічні розкопки сша
В ході рокопок було виявлено бронзовий браслет та останки семи осіб

До того ж, виявлення кремованих останків свідчить про те, що Великі озера і регіон виявлення знахідок були більш тісно пов'язані, ніж вважалося  раніше. Адже використання кремації в той час на південному сході було відсутнє, проте широко практикувалося на півночі.

Теги: Історія Новини США
Джерело: 24 канал
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