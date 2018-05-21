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Архиепископ Климент написал письмо Путину: известно, что просит священнослужитель

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Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент
Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент / ua.krymr.com

Письмо с призывом освободить шестерых украинских политзаключенных написал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В письме архиепископ призвал Путина освободить шестерых украинцев: Александра Костенко, Игоря Мовенко, Алексея Черния, Олега Сенцова, Владимира Балуха и Александра Кольченка, пишет Громадське радио.

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В письме архиепископ Климент отметил, что понимает всю опасность, которая может ждать его по обнародованию этого письма.

Осознавая все последствия за это обращение, ценой собственной жизни, ради освобождения политических заключенных украинцев Крыма прошу: Освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Алексея Черния, Игоря Мовенко, Александра Костенко. Мы ждем от Вас правильного решения. Мир ждет от Вас решения, от которого зависят жизни Непокоренных Украинцев Крыма!
– пишет архиепископ Климент.

Громадьске радио опубликовало полный текст обращения Архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента к президенту РФ Владимира Путина на языке оригинала:

"ОБРАЩЕНИЕ

Архиепископа Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента к Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Много лет народ Украины жил в условиях политических репрессий и преследований. Какие бы нибыли намерения тех, кто организовывал эти преступления, им не удалось уничтожить свободную мысль и свободное слово, национальное сознание и национальную гордость, достоинство и генетическую память народа.

Никогда и никому не удавалось в украинцах уничтожить веру, надежду, любовь к своей Родине. И это не сможет сделать никто и никогда. Никто не вправе отбирать жизнь у человека, кроме Господа Нашего. Осознавая все последствия за это обращение, ценой собственной жизни, ради освобождения политических заключенных украинцев Крыма прошу: Освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченка, Алексея Черния, Игоря Мовенка, Александра Костенка.

Мы ждем от Вас правильного решения. Мир ждет от Вас решения от которого зависят жизни Непокоренных Украинцев Крыма!"

Архиепископ Климент – действующий архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП, временно управляющий Херсонской епархией УПЦ КП.

Теги: Новости политики Украинцы в плену РФ Владимир Путин религия Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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