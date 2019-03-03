Архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента выпустили из так называемого Киевского райотдела полиции без составления протокола.

Об этом на своей странице в Facebook написал Николай Полозов.

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"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", – написал адвокат.

Незадолго до этого уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, что российская коллега Татьяна Москалькова сообщила ей об отсутствии нарушений в действиях архиепископа Климента.

Только мне позвонила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что в действиях задержанного архиепископа Климента не обнаружено никаких нарушений. Поэтому в 20.00 по Киевскому времени его должны отпустить,

– написала омбудсмен.

24 Канал сообщал, что российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Силовики задержали архиепископа, когда тот уже сидел в автобусе. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы. После 4 часов содержания в отделении его отпустили.

Затем его снова задержали по новым обвинениям – якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке. По словам архиепископа, в отделении искали человека, который написал донос.

Эксклюзивный комментарий архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента: