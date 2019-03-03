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      Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу

      197 Читать новость на русском
      Архієпископ Климент
      Архієпископ Климент / Фото з відкритих джерел

      Архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента випустили з так званого Київського райвідділку поліції без складання протоколу.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав Микола Полозов.

      Читайте також: З порушенням усіх норм та правил, – архієпископ Климент прокоментував своє затримання

      "Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу. Він на волі!", – написав адвокат.

      Незадовго до цього уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в Facebook, що російська колега Тетяна Москалькова повідомила їй про відсутність порушень у діях архієпископа Климента.

      Щойно мені зателефонувала Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Вона повідомила, що у діях затриманного архієпископа Климента не виявлено жодних порушень. Тому о 20.00 за Київським часом його мають відпустити,
      – написала омбудсменка.

      24 Канал повідомляв, що російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Силовики забрали архієпископа, коли той вже сидів в автобусі. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби. Після 4 годин тримання у відділку його відпустили.

      Потім його знову затримали за новими звинуваченнями – нібито був анонімний телефонний дзвінок в поліцію, де невідомий сказав, що священнослужитель нецензурно лаявся на ринку. За словами архієпископа, у відділку шукали людину, яка написала донос.

      Екслюзивний коментар архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента:

       

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      Теги: Україна – Росія Новини Криму Православна церква України Новини України
      Джерело: 24 канал
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