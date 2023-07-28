Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя инцидент с нардепом от "Слуги Народа". Как известно, Юрия Аристова заметили на Мальдивах.

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"Кто сказал, что после войны не будет построена специальная служба, которая будет искать их по миру и привезет обратно?" – риторически спросил Подоляк.

Пока одни украинские граждане отдают последнее на фронт, другие позволяют себе наживаться. За это должна быть серьезная ответственность.

Как заставить политиков действовать в соответствии с военными условиями

Учитывая ситуацию в стране, представители власти обязаны самостоятельно самоограничиваться. Если они на это не способны, их могут вынудить с помощью следующих шагов:

  • минимизация распределительных функций;
  • жесткие действия правоохранительных органов.

Что известно об Аристове: основное