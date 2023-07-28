Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя инцидент с нардепом от "Слуги Народа". Как известно, Юрия Аристова заметили на Мальдивах.

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"Кто сказал, что после войны не будет построена специальная служба, которая будет искать их по миру и привезет обратно?" – риторически спросил Подоляк.

Обратите внимание! Полное эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком можно прочесть уже вскоре на сайте 24 Канала. Не пропустите!

Пока одни украинские граждане отдают последнее на фронт, другие позволяют себе наживаться. За это должна быть серьезная ответственность.

Как заставить политиков действовать в соответствии с военными условиями

Учитывая ситуацию в стране, представители власти обязаны самостоятельно самоограничиваться. Если они на это не способны, их могут вынудить с помощью следующих шагов:

минимизация распределительных функций;

жесткие действия правоохранительных органов.

Обратите внимание! Нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в 5-звездной гостинице на крупнейшем острове Мальдивов. Цена там стартует от 100 тысяч гривен в сутки. Отель подтвердил, что депутат останавливался у них, но уже уехал.

Что известно об Аристове: основное