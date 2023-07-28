Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя инцидент с нардепом от "Слуги Народа". Как известно, Юрия Аристова заметили на Мальдивах.
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"Кто сказал, что после войны не будет построена специальная служба, которая будет искать их по миру и привезет обратно?" – риторически спросил Подоляк.
Пока одни украинские граждане отдают последнее на фронт, другие позволяют себе наживаться. За это должна быть серьезная ответственность.
Как заставить политиков действовать в соответствии с военными условиями
Учитывая ситуацию в стране, представители власти обязаны самостоятельно самоограничиваться. Если они на это не способны, их могут вынудить с помощью следующих шагов:
- минимизация распределительных функций;
- жесткие действия правоохранительных органов.
Что известно об Аристове: основное
- После инцидента с отдыхом на Мальдивах, Верховная Рада 27 июля поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Юрия Аристова. "За" проголосовали 320 депутатов.
- Ранее Аристов написал заявление о сложении полномочий. Документ поступил в парламент еще 25 июля.
- К слову, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что членство Аристова во фракции планируют немедленно остановить.