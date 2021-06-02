Новейшая фабрика смерти: в Аризоне планируют казнить заключенных газом, как в Освенциме

Американский штат Аризона серьезно обдумывает возможность использовать смертельный газ для убийства заключенных-смертников. В тюрьмах планируют использовать именно тот газ, которым нацисты убивали тысячи людей в концлагерях.

Отметим, что в Аризоне уже применяли смертельный газ для казни заключенных. Последний раз это произошло в 1999 году.

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Однако сейчас в штате решили возобновить практику казни заключенных с помощью газовых камер. По последним данным, одно из исправительных учреждений Аризоны отремонтировало газовую камеру и даже приобрело ингредиенты для изготовления летального газа.

Противники газового метода раскритиковали эту инициативу и напомнили об использовании этого газа нацистами в Освенциме. Однако в профильном министерстве США напомнили, что заключенный имеет право выбирать тот вид смертной казни, которая ему больше нравится: инъекция или газ.

Газ – самый ужасный метод казни

По словам профессора права Фордхемского университета Деборы Денно, существует немного медицинских исследований относительно влияния летального газа на организм человека. Однако доказано, что казни с помощью газа заняли гораздо больше времени, чем другие методы смертной казни.

Несомненно, смертельный является самым ужасным из всех этих методов, которые мы применяли в стране,

– сказала Денно.

Аризона – один из 27 штатов, где смертная казнь остается законной. Штат убил смертельным газом 37 человек, большинство из них до 1950 года.

Об использовании смертельного газа в Аризоне заговорили на фоне дефицита специальных наркотиков, которые используют для казни. Добавим, что сейчас смертельный газ можно использовать для казней в 6 других штатах, в частности:

Алабами,

Калифорнии,

Миссисипи,

Миссури,

Оклахоми,

Вайомингу.

Стоит отметить, что новый президент США Джо Байден ранее заявил, что будет добиваться прекращения федеральных страт.