В сети распространили соответствующее видео. Правда, ГСЧС и полиция пока не подтверждают эту информацию.

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На записи видно, как течение уносит нечто похожее на тело человека. В комментариях под заметкой предполагают, что это человек. Одни говорят, что он – мертв. А другие думают, что человек – еще жив.

Некоторые отмечает, что человек махал рукой. Таким образом, просил о помощи. Большинство пользователей это отрицает. Говорят, что это так занесло его течение. Пока неизвестно точно, произошел ли инцидент на самом деле.

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О непогоде в Одессе 22 июля

Ночью в Одессе и в области было сокрушительное наводнение. Выпало 45 миллиметров осадков.

Как следствие, затопило дороги, дома, обвалились стены, разорвало почву, упали деревья.

Из-за плохой видимости отменили многие рейсы. Также в городе не ездят троллейбусы и некоторые маршрутки.

Работники ГСЧС до сих пор выкачивают воду и помогают местным жителям.

Обратите внимание! Вследствие последней непогоды в Украине погибли 2 человека. На них упали деревья. Еще 10 – попали в больницу. Также непогода повредила 100 кровель и повалила 90 деревьев.