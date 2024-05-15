Такие данные содержит социологическое исследование, проведенное компанией Active Group 4 мая 2024 года с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology, пишет УНИАН.

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Подробно об опросе

Согласно опросу, 72,8% украинцев относятся положительно к аресту активов, находящихся под санкциями Украины. В то же время, 62,7% считают, что управление арестованными активами происходит непрозрачно, а половина украинцев ответили, что указанное управление происходит неэффективно. Только 1,8% опрошенных поставили максимальные 5 баллов Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

На вопрос, какие органы способствуют развитию Украины, самый низкий рейтинг получила Прокуратура, Национальное Агентство предотвращения коррупции и АРМА. 36,4% респондентов считают, что ни один государственный орган не помогает в развитии страны.

По данным Александра Ситухо, председателя совета директоров Ассоциации защиты активов, по состоянию на конец 2023, из 68 500 активов, переданных в управление АРМА, более 4 000 принадлежат резидентам российской федерации, находящихся как в Украине, так и за рубежом. Однако, согласно отчету АРМА за 2023 год, Агентством было заключено только 13 договоров с управляющими активами.

Украина, которая крайне нуждается в средствах на борьбу за свое существование, направляет многомиллиардные доходы от использования активов гражданам России, часть из которых направляется на финансирование войны,

– комментирует Александр Ситухо.

По мнению эксперта, очень показательным и, к сожалению, не единичным примером сохранения российского влияния на арестованные украинские активы является деятельность ТМ Моршинская, которая продолжает находиться под контролем российского бизнесмена М.Фридмана.

"Даже несмотря на решение Шевченковского районного суда председатель АРМА считает невозможным изменить подконтрольное Фридману руководство этой компании, ссылаясь на сложности законодательства. Таким образом, российский олигарх продолжает контролировать и получать доходы от своего актива в Украине".