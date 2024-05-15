Такі дані містить соціологічне дослідження, проведене компанією Active Group 4 травня 2024 року за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology, пише УНІАН.

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Детально про опитування

Згідно з опитуванням, 72,8% українців ставляться позитивно до арешту активів, що перебувають під санкціями України. В той же час, 62,7% вважають, що управління заарештованими активами відбувається непрозоро, а половина українців відповіли, що зазначене управління відбувається неефективно. Тільки 1,8% опитуваних поставили максимальні 5 балів Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

На питання, які органи сприяють розвитку України, найнижчий рейтинг отримала Прокуратура, Національне Агентство Запобігання Корупції та АРМА. 36,4% респондентів вважають, що жоден державний орган не допомагає у розвитку країни.

За даними Олександра Сітухо, голови ради директорів Асоціації захисту активів, станом на кінець 2023 року, з 68 500 активів, переданих в управління АРМА, понад 4 000 належать резидентам російської федерації, що знаходяться як в Україні, так і за кордоном. Проте, відповідно до звіту АРМА за 2023 рік, Агентством було укладено лише 13 договорів з управителями активами.

Україна, яка вкрай потребує коштів на боротьбу за своє існування, направляє багатомільярдні доходи від використання активів громадянам Росії, частина з яких спрямовується на фінансування війни,

– коментує Олександр Сітухо.

На думку експерта, дуже показовим та, на жаль, не поодиноким прикладом збереження російського впливу на арештовані українські активи є діяльність ТМ Моршинська, яка продовжує знаходитись під контролем російського бізнесмена М.Фрідмана.

"Навіть попри рішення Шевченківського районного суду голова АРМА вважає за неможливе змінити підконтрольне Фрідману керівництво цієї компанії, посилаючись на складнощі законодавства. Таким чином, російський олігарх продовжує контролювати та отримувати прибутки від свого активу в Україні".