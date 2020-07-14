В Армении город ушел под лед после безумного града: потрясающие фото и видео
Невероятное количество дождя и града 13 июля выпало в Армении. Улицы города Гюмри посереди лета превратились в реки, покрытые глыбами льда.
Гюмри – Ширакский областной центр – второй по населению город Армении, пишет 24 канал. 13 июля там выпало такое количество дождя и града, что улицы превратились в реки с плавающими глыбами льда.
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Непогода создала чрезвычайную ситуацию: под водой и льдом оказались не только сами улицы, но и автомобили, которые по этим улицам ехали. Пользователи социальных сетей Армении публикуют фото и видео последствий стихии.
Непогода в Гюмри фото и видео из соцсетей
Местные чрезвычайники говорят, что просто не успевают выезжать на вызовы граждан – вызовов из домов и автомобилей, которые неожиданно оказались под водой (дождь и град продолжались несколько часов).
Второй по величине город Армении ушло под лед: расположение Гюмри на карте
К слову, в ночь на 12 июля в Ровенской области бурлила непогода. В результате без электричества остались почти 3 десятка населенных пунктов. В некоторых районах сильный ветер повалил деревья, а дожди затопили двор.