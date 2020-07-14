Невероятное количество дождя и града 13 июля выпало в Армении. Улицы города Гюмри посереди лета превратились в реки, покрытые глыбами льда.

Гюмри – Ширакский областной центр – второй по населению город Армении, пишет 24 канал. 13 июля там выпало такое количество дождя и града, что улицы превратились в реки с плавающими глыбами льда .

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Непогода создала чрезвычайную ситуацию: под водой и льдом оказались не только сами улицы, но и автомобили, которые по этим улицам ехали. Пользователи социальных сетей Армении публикуют фото и видео последствий стихии.

Непогода в Гюмри фото и видео из соцсетей

После сегодняшнего града и наводнения в Гюмри.



Гюмри - второй по величине город в Армении. Там размещён один из гарнизонов 102-й российской военной базы.https://t.co/tUnL2W9Joc



[Орда] - родная, злобная, твоя pic.twitter.com/DzVgA1Njzt - Орда (@OrdaMordora) July 13, 2020

В Гюмри сегодня был пиз@ц! pic.twitter.com/4Qvh2cV9Pq - Армения Армения (@Armenia_on_line) 13 июля 2020 г.

Местные чрезвычайники говорят, что просто не успевают выезжать на вызовы граждан – вызовов из домов и автомобилей, которые неожиданно оказались под водой (дождь и град продолжались несколько часов).

Второй по величине город Армении ушло под лед: расположение Гюмри на карте