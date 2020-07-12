В ночь на 12 июля на Ровненщине бушевала непогода – шквалы, грозы и ливень. В результате без электричества остались почти 3 десятка населенных пунктов Кроме того, в некоторых районах сильный ветер повалил деревья, а дожди затопили дворы.

Ночная непогода на Ровненщине 11 – 12 июля: детали

По территории области прошли шквалы и грозы, а порывы ветра достигали 15– 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровненской области.

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В результате без света остались 28 населенных пунктов:

Березновский район – 8;

Гощанский район – 7;

Корецкий район – 9 населенных;

Ровненский район – 4;

Ровно.

На восстановление электроснабжения было задействовано 4 бригады Ровнооблэнерго.

Кроме того, сильный ветер повалил на проезжую часть деревья в селах:

Ужинец Млыневского района.

Ходосы Ровненского района;

Курозваны Гощанского района.

А в Оржеве и Бронниках Ровненского района и в Березном сильный ливень затопил 3 частных хозяйства.

Жертв и пострадавших из-за непогоды среди населения нет. Участие в ликвидации последствий принимали 25 спасателей ГСЧС и семь единиц спецтехники.

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Ночная непогода нанесла ущерб на Ровненщине (Фото пресс-центра Ровненского управления ГСЧС)

Какой будет погода 13 июля

На понедельник синоптики обещают дожди на Левобережной Украине. А в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дожди только ночью. В то же время на Западе будет сухо и солнечно.

Воздух прогреется до +18...+21 градуса на западе и до +26...+28 – на востоке и на юге. Только в Одесской области будет несколько холоднее – +22...+24 градуса.

В Киеве дожди ожидаются только ночью, а весь день будет ярко светить солнце с незначительной облачностью. Впрочем ветер будет подниматься с порывами в 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха будет на уровне +19...+21 градус.