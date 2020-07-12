Затопления, сваленные деревья, города и села без света: ночью разгулялась непогода на Ровненщине
В ночь на 12 июля на Ровненщине бушевала непогода – шквалы, грозы и ливень. В результате без электричества остались почти 3 десятка населенных пунктов Кроме того, в некоторых районах сильный ветер повалил деревья, а дожди затопили дворы.
Ночная непогода на Ровненщине 11 – 12 июля: детали
По территории области прошли шквалы и грозы, а порывы ветра достигали 15– 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровненской области.
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В результате без света остались 28 населенных пунктов:
- Березновский район – 8;
- Гощанский район – 7;
- Корецкий район – 9 населенных;
- Ровненский район – 4;
- Ровно.
На восстановление электроснабжения было задействовано 4 бригады Ровнооблэнерго.
Кроме того, сильный ветер повалил на проезжую часть деревья в селах:
- Ужинец Млыневского района.
- Ходосы Ровненского района;
- Курозваны Гощанского района.
А в Оржеве и Бронниках Ровненского района и в Березном сильный ливень затопил 3 частных хозяйства.
Жертв и пострадавших из-за непогоды среди населения нет. Участие в ликвидации последствий принимали 25 спасателей ГСЧС и семь единиц спецтехники.
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Ночная непогода нанесла ущерб на Ровненщине (Фото пресс-центра Ровненского управления ГСЧС)
Какой будет погода 13 июля
На понедельник синоптики обещают дожди на Левобережной Украине. А в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дожди только ночью. В то же время на Западе будет сухо и солнечно.
Воздух прогреется до +18...+21 градуса на западе и до +26...+28 – на востоке и на юге. Только в Одесской области будет несколько холоднее – +22...+24 градуса.
В Киеве дожди ожидаются только ночью, а весь день будет ярко светить солнце с незначительной облачностью. Впрочем ветер будет подниматься с порывами в 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха будет на уровне +19...+21 градус.