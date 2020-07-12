Уночі проти 12 липня на Рівненщині вирувала негода – шквали, грози та злива. У результаті без електрики залишилися майже 3 десятки населених пунктів Крім того, в деяких районах сильний вітер повалив дерева, а дощі затопили подвір’я.

Нічна негода на Рівненщині 11 – 12 липня: деталі

Територією області пройшли шквали та грози, а пориви вітру сягали 15- 20 метрів за секунду. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Рівненській області.

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У результаті без світла залишилися 28 населених пунктів:

Березнівський район – 8;

Гощанський район – 7;

Корецький район – 9 населених;

Рівненський район – 4;

Рівне.

На відновлення електропостачання було задіяно 4 бригади Рівнеобленерго.

Крім того, сильний вітер повалив на проїзну частину дерева в селах:

Ужинець Млинівського району.

Ходоси Рівненського району;

Курозвани Гощанського району.

А у Оржеві та Бронниках Рівненського району та у Березному сильна злива затопила 3 приватні господарства.

Жертв і потерпілих через негоду серед населення немає. Участь у ліквідації наслідків брали 25 рятувальників ДСНС і сім одиниць спецтехніки.

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Нічна негода наробила шкоди на Рівненщині (Фото пресцентру Рівненського управління ДСНС)

Якою буде погода 13 липня

На понеділок синоптики обіцяють дощі на Лівобережній Україні. А у Вінницькій, Житомирській і Київській областях дощитиме лише вночі. Натомість на заході буде сухо та сонячно.

Повітря прогріється до +18...+21 градуса на заході та до +26… +28 – на сході та на півдні. Лише в Одеській області буде дещо холодніше – +22...+24 градуси.

У Києві дощі очікуються лише вночі, а увесь день яскраво світитиме сонце з незначною хмарністю. Втім вітер здійматиметься з поривами в 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря буде на рівні +19...+21 градус.