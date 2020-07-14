Неймовірна кількість дощу та граду 13 липня випала у Вірменії. Вулиці міста Гюмрі посеред літа перетворилися на ріки, вкриті брилами льоду.

Гюмрі – Ширакський обласний центр – друге за населенням місто Вірменії, пише 24 канал. 13 липня там випала така кількість дощу та граду, що вулиці перетворилися на ріки з плаваючими брилами льоду.

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Негода створила надзвичайну ситуацію: під водою та льодом опинилися не лише самі вулиці, а й автомобілі, які цими вулицями їхали. Користувачі соціальних мереж Вірменії публікують фото та відео наслідків стихії.

Негода у Гюмрі: фото і відео з соцмереж

После сегодняшнего града и наводнения в Гюмри.



Гюмри - второй по величине город в Армении. Там размещён один из гарнизонов 102-й российской военной базы.https://t.co/tUnL2W9Joc



[Орда] - родная, злобная, твоя pic.twitter.com/DzVgA1Njzt — Орда (@OrdaMordora) July 13, 2020

В Гюмри сегодня был пиз@ц! pic.twitter.com/4Qvh2cV9Pq — Армения Armenia (@Armenia_on_line) July 13, 2020

Місцеві надзвичайники кажуть, що просто не встигають виїжджати на виклики громадян – викликів з будинків та автомобілів, які несподівано опинилися під водою (дощ та град тривали кілька годин).

Друге за розміром місто Вірменії пішло під лід: розташування Гюмрі на карті

До слова, вночі проти 12 липня на Рівненщині вирувала негода. У результаті без електрики залишилися майже 3 десятки населених пунктів. У деяких районах сильний вітер повалив дерева, а дощі затопили подвір’я.