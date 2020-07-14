У Вірменії місто пішло під лід після шаленого граду: приголомшливі фото та відео
Неймовірна кількість дощу та граду 13 липня випала у Вірменії. Вулиці міста Гюмрі посеред літа перетворилися на ріки, вкриті брилами льоду.
Гюмрі – Ширакський обласний центр – друге за населенням місто Вірменії, пише 24 канал. 13 липня там випала така кількість дощу та граду, що вулиці перетворилися на ріки з плаваючими брилами льоду.
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Негода створила надзвичайну ситуацію: під водою та льодом опинилися не лише самі вулиці, а й автомобілі, які цими вулицями їхали. Користувачі соціальних мереж Вірменії публікують фото та відео наслідків стихії.
Негода у Гюмрі: фото і відео з соцмереж
Місцеві надзвичайники кажуть, що просто не встигають виїжджати на виклики громадян – викликів з будинків та автомобілів, які несподівано опинилися під водою (дощ та град тривали кілька годин).
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До слова, вночі проти 12 липня на Рівненщині вирувала негода. У результаті без електрики залишилися майже 3 десятки населених пунктів. У деяких районах сильний вітер повалив дерева, а дощі затопили подвір’я.