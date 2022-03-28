В Армении отреклись от помощи России в войне в Украине
28 марта 2022 , 17:31Читати новину українською
Источник:Посольство Армении в Украине
Турецкие СМИ сообщили, что Армения передала России истребители Су-30, которые используют в войне против Украины. Однако посольство Армении в Украине отрицало эту информацию.
Турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на данные разведки сообщил о том, что Армения предоставила России истребители. Истребители Су-30 могли передать вместе с экипажем.
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Армения возражает
Посольство Армении в Украине уже опровергло данную информацию. Мол, России они не помогают.
Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов CУ-30 не отвечает действительности,
– заявили в посольстве.
По данным турецкого канала, самолеты отправили еще 25 марта.
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