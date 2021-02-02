Армения подала жалобу против Азербайджана в Европейский суд
Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека. Ереван обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Источник: представительство Армении в ЕСПЧ
Это первая межгосударственная жалоба поданная Арменией в ЕСПЧ. Вместе с ней якобы предоставили большое количество доказательств.
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О чем говорится в жалобе Армении
Ереван настаивает на том, что во время активных боевых действий в Нагорном Карабахе Баку нарушил права жителей непризнанной республики и Армении. Речь идет о правах на жизнь, защите от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенности, собственности, частной и семейной жизни, образовании и ряде других прав.
В жалобе подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (Нагорного Карабаха – 24 канал), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ,
– говорится в сообщении.
Армения отметила, что доказательства по делу передадут в ЕСПЧ уже в ближайшее время.
Конфликт Армении и Азербайджана: главное
- Вооруженный конфликт между государствами возобновился в конце сентября 2020 года. Боевые действия продолжались в течение 44 дней.
- Впоследствии Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о перемирии.
- В Армении ее восприняли как капитуляцию. Люди вышли на протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- В Азербайджане вместо этого устроили парад Победы.
- 12 декабря 2020 года произошел первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта.
- Пашинян считает, что конфликт до сих пор не исчерпан, потому что стороны не договорились относительно обмена пленными и телами погибших.
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