Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека. Ереван обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Источник: представительство Армении в ЕСПЧ

Это первая межгосударственная жалоба поданная Арменией в ЕСПЧ. Вместе с ней якобы предоставили большое количество доказательств.

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О чем говорится в жалобе Армении

Ереван настаивает на том, что во время активных боевых действий в Нагорном Карабахе Баку нарушил права жителей непризнанной республики и Армении. Речь идет о правах на жизнь, защите от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенности, собственности, частной и семейной жизни, образовании и ряде других прав.

В жалобе подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (Нагорного Карабаха – 24 канал), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ,

– говорится в сообщении.

Армения отметила, что доказательства по делу передадут в ЕСПЧ уже в ближайшее время.

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