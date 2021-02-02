Уряд Вірменії подав міждержавну скаргу проти Азербайджану в Європейський суд з прав людини. Єреван звинувачує Баку в порушенні низки конвенцій під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі.

Джерело: представництво Вірменії в ЄСПЛ

Це перша міждержавна скарга подана Вірменією у ЄСПЛ. Разом з нею нібито надали велику кількість доказів.

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Про що мовиться у скарзі Вірменії

Єреван наполягає на тому, що під час активних бойових дій у Нагірному Карабасі Баку порушив права жителів невизнаної республіки та Вірменії. Мовиться про права на життя, захист від катувань та нелюдського поводження, недоторканність, власність, приватне та сімейне життя, освіту і низку інших прав.

У скарзі підняті питання захисту прав військовополонених і цивільних осіб, переселеного населення Арцаха (Нагірного Карабаху – 24 канал), поранених громадян і рідних загиблих, осіб, які втратили власність, представників місцевих і міжнародних ЗМІ,

– мовиться у повідомленні.

Вірменія зауважила, що докази у справі передадуть у ЄСПЛ вже найближчим часом.

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