Вірменія подала скаргу проти Азербайджану у Європейський суд
Уряд Вірменії подав міждержавну скаргу проти Азербайджану в Європейський суд з прав людини. Єреван звинувачує Баку в порушенні низки конвенцій під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі.
Джерело: представництво Вірменії в ЄСПЛ
Це перша міждержавна скарга подана Вірменією у ЄСПЛ. Разом з нею нібито надали велику кількість доказів.
До теми Цей конфлікт досі не врегульовано, – Пашинян про Нагірний Карабах
Про що мовиться у скарзі Вірменії
Єреван наполягає на тому, що під час активних бойових дій у Нагірному Карабасі Баку порушив права жителів невизнаної республіки та Вірменії. Мовиться про права на життя, захист від катувань та нелюдського поводження, недоторканність, власність, приватне та сімейне життя, освіту і низку інших прав.
У скарзі підняті питання захисту прав військовополонених і цивільних осіб, переселеного населення Арцаха (Нагірного Карабаху – 24 канал), поранених громадян і рідних загиблих, осіб, які втратили власність, представників місцевих і міжнародних ЗМІ,
– мовиться у повідомленні.
Вірменія зауважила, що докази у справі передадуть у ЄСПЛ вже найближчим часом.
Конфлікт Вірменії та Азербайджану: головне
- Збройний конфлікт між державами відновився наприкінці вересня 2020 року. Бойові дії тривали впродовж 44 днів.
- Згодом Баку та Єреван за посередництва Москви підписали угоду про перемир'я.
- У Вірменії її сприйняли як капітуляцію. Люди вийшли на протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
- В Азербайджані натомість влаштували парад перемоги.
- 12 грудня 2020 року стався перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту.
- Пашинян вважає, що конфлікт досі не вичерпаний, бо сторони не домовилися щодо обміну полоненими та тілами загиблих.
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