Видео с обращением россиянина распространил в своем телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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Что рассказал россиянин об убийствах в его армии

Россиянин отметил, что по приказу командира полка 19 танковой дивизии с позывным "Пионер" два бойца с позывными "Фенич" и "Сказка" в марте 2024 года "обнулили" трех бойцов: "Элвиса", "Прока" и "Малого".

Боец с позывным "Никель" "обнулил" "Доломита", "обнулил" "Гориллу", "обнулил" "Масяню". Из-за того, что ребята отказались идти на FPV-дроны,

– сказал оккупант.

Он также рассказал, что командование хотело и ликвидировать его, из-за чего ему пришлось "экстренно покинуть зону боевых действий".

"Контракт у меня закончился, хотел служить дальше в пользу родины, но командование не считало, что я уже больше не нужен. Так что я лишний свидетель, до меня эта информация дошла, мне это доказали, поэтому мне пришлось отсюда, оттуда, экстренно уехать, как-то так", – подчеркнул россиянин.

Захватчик также отметил, что "Пионер" ему за третье ранение деньги сказал не выплачивать, потому что он в роли снайпера за трое суток боя, не убил ни одного врага, и при этом получил ранение.

Короче, по достоверной информации, которую я точно знаю, за меня это было шесть человек, которых обнулили по приказу "Пионера". "Атлас" тоже бегал, искал там на передке только одного, не помню точно позывной уже, но он пошел в какое-то побережье и "обнулил" (российского солдата – 24 Канал),

– рассказал оккупант.

Кроме этого, россиянин отметил, что "Фенич" вблизи точки эвакуации медиков из автомата "обнулил" бойца с позывным "Хаммер". Вот такие вот будни, по словам захватчика, происходят в российской армии.