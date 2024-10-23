Відео зі зверненням росіянина поширив у своєму телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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Що розповів росіянин про вбивства у його армії

Росіянин наголосив, що за наказом командира полку 19 танкової дивізії з позивним "Піонер" два бійці з позивними "Фєніч" та "Сказка" у березні 2024 року "обнулили" трьох бійців: "Елвіса", "Прока" та "Малого".

Боєць із позивним "Нікель" "обнулив" "Доломіта", "обнулив" "Горилу", "обнулив" "Масяню". Через те, що хлопці відмовилися йти на FPV-дрони,

– сказав окупант.

Він також розповів, що командування хотіло й ліквідувати його, через що йому довелося "екстрено покинути зону бойових дій".

"Контракт у мене закінчився, хотів служити далі на користь батьківщини, але командування не вважало, що я вже більше не потрібний. Так що я зайвий свідок, до мене ця інформація дійшла, мені це довели, тому мені довелося звідси, звідти, екстрено поїхати, якось так", – підкреслив росіянин.

Загарбник також зазначив, що "Піонер" йому за третє поранення гроші сказав не виплачувати, бо він у ролі снайпера за три доби бою, що не вбив жодного ворога, і при цьому зазнав поранення.

Коротше, за достовірною інформацією, яку я точно знаю, за мене це було шість осіб, яких обнулили за наказом "Піонера". "Атлас" теж бігав, шукав там на передку тільки одного, не пам'ятаю точно позивний уже, але він пішов у якесь узбережжя та "обнулив" (російського солдата – 24 Канал),

– розповів окупант.

Окрім цього, росіянин зазначив, що "Фєніч" поблизу точки евакуації медиків з автомата "обнулив" бійця із позивним "Хаммером". Ось такі от будні, за словами загарбника, відбуваються у російській армії.