Ткаченко просит украинцев внимательно читать новости и анализировать их. Всем сейчас надо включать критическое мышление, а не паниковать.

Не доверяем никаким ресурсам информации с территории страны-оккупанта. Не доверяем никаким ресурсам информации путинских прихвостней в Украине. Не читаем анонимные телеграм, вайбер-каналы. Не погружаемся в соцсети,

– подчеркнул Ткаченко.

Он настоял, что украинцам стоит читать только официальные источники информации, чтобы уберечься от пропаганды.

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