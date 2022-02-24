Ткаченко просить українців уважно читати новини та аналізувати їх. Всім зараз треба вмикати критичне мислення, а не панікувати.

Не довіряємо жодним ресурсам інформації з території країни-окупанта. Не довіряємо жодним ресурсам інформації путінських посіпак в Україні. Не читаємо анонімні телеграм, вайбер-канали. Не занурюємося у соцмережі,

– наголосив Ткаченко.

Він наполіг, що українцям варто читати лише офіційні джерела інформації, щоб вберегтися від пропаганди. Також міністр наголосив, що влада перебуває на зв'язку з українцями та повідомляє про все.

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