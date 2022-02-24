Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що після початку атаки Росії на Україну багато жителів Києва хочуть виїхати з міста, аби захистити свої родини.

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МВС просить українців зберігати порядок на вулицях

Геращенко зазначив, що на виїздах з Києва утворилися величезні затори.

Просимо дотримуватись правил стихійного дорожнього руху. Оскільки ймовірність померти на дорозі в багато разів більша, ніж від російського вторгнення,

– заявив радник міністра.

Він також закликав учасників ДТП без жертв та травм обмінятися номерами телефонів та не створювати перешкоди на дорозі для тих, хто хоче проїхати.

"Патрульна поліція не поїде на поїздки на реєстрацію аварії без постраждалих", – повідомив Геращенко. Він попросив сприймати це з розумінням. Адже у поліції тепер є важливіші справи, ніж забезпечувати порядок на вулицях міст.

Важливо! Росія вранці 24 лютого відкрито розпочала війну проти України та завдає ударів. Однак Збройні сили дають відсіч. Зокрема, у зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт. Ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!