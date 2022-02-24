Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что после начала атаки России на Украину многие жители Киева хотят уехать из города, чтобы защитить свои семьи.

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МВД просит украинцев сохранять порядок на улицах

Геращенко отметил, что на выездах из Киева образовались огромные пробки.

Просим соблюдать правила стихийного дорожного движения. Поскольку вероятность умереть на дороге во много раз больше, чем от российского вторжения,

– заявил советник министра.

Он также призвал участников ДТП без жертв и травм обменяться номерами телефонов и не создавать препятствия на дороге для тех, кто хочет проехать.

"Патрульная полиция не поедет на регистрацию аварии без пострадавших", – сообщил Геращенко. Он попросил воспринимать это с пониманием. Так как у полиции теперь есть более важные дела, чем обеспечивать порядок на улицах городов.

Важно! Россия утром 24 февраля открыто начала войну против Украины и наносит удары. Однако Вооруженные Силы дают отпор. В частности, в зоне ООС сбили 5 вражеских самолетов и вертолет. Мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!