Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время IV Международного волонтерского и ветеранского форума "Украина 30. Защитники". Он отметил, что хотел бы, чтобы армия от государства получила все необходимое: вооружение, военную технику.
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ВСУ должны быть готовы освобождать оккупированные земли
Вооруженные силы должны развиваться, совершенствовать тактику, переоценивать формы и способы применения с целью минимизации потерь, и главное – подготовки к ведению действий для освобождения оккупированных территорий,
– подчеркнул Залужный.
Он добавил, что украинское общество не должно забывать, что на Востоке идет война, и в то же время помнить настоящих героев, которые положили свою жизнь ради других.
Возможность полномасштабного вторжения
Кроме этого, Залужный обратил внимание, что Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению страны агрессора.
Государство в этом случае должно сделать все, чтобы ВСУ могли выполнить поставленную задачу, общество должно верить в победу,
– пояснил главнокомандующий ВСУ.
Залужный напомнил, что Россию не останавливает ни проведение информационно-психологической операции, ни операции влияния, в частности в отношении ключевых людей, принимающих государственные решения. По словам генерал-майора, государство должно продолжать работу по выявлению тех источников, через которые враг распространяет дезинформацию и манипулирует фактами.
"Общество в условиях этой угрозы должно стать к бою, здесь каждый должен стать бойцом этого фронта", – убежден Залужный. Делать это можно путем донесения правдивой информации, ее поиска, самообразования, и главное – доверия к ВСУ.
Форум "Украина 30. Защитники": что известно
- В Киеве 22 августа начался IV Международный волонтерский и ветеранский форум "Украина 30. Защитники".
- В рамках форума состоятся такие сессии: "Национальная устойчивость. Ветераны", "Ветераны: международный опыт", "Истории успеха и лидерства в ветеранском сообществе", "Ветеранский спорт – путь к реабилитации".
- На мероприятии выступят Владимир Зеленский, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, ветеран ВСУ, волонтер и актер Андрей Рымарук, соучредитель общественной организации Razom for Ukraine Люба Шипович и другие.