В программе – выступления представителей Минветеранов и командования ВСУ. А также и речь Президента Украины Владимира Зеленского.
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"Украина 30. Защитники": дата и программа форума
Форум "Украина 30. Защитники" состоится в это воскресенье, 22 августа, в канун празднования Дня Государственного Флага Украины и 30 годовщины Независимости нашей страны.
- Предыдущий форум, который проходил 2 – 4 августа, посвященным был имиджу Украины.
- На этот раз главная тема – украинские защитники.
Официальное открытие запланировано на 10:30. Далее выступят:
- Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
- Ветеран, волонтер и актер Андрей Римарук.
- Соучредитель ОО "Razom for Ukraine" Люба Шипович.
Далее участники обсудят украинский и международный опыт национальной устойчивости, а также истории успеха и лидерства в ветеранского сообщества, ветеранский спорт и тому подобное.
Завершит форум выступление Президента Украины Владимира Зеленского в 16 часов.
Программа форума "Украина 30. Защитники" / Фото из телеграма Ukraine30