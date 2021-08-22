В программе – выступления представителей Минветеранов и командования ВСУ. А также и речь Президента Украины Владимира Зеленского.

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"Украина 30. Защитники": дата и программа форума

Форум "Украина 30. Защитники" состоится в это воскресенье, 22 августа, в канун празднования Дня Государственного Флага Украины и 30 годовщины Независимости нашей страны.

Предыдущий форум, который проходил 2 – 4 августа, посвященным был имиджу Украины.

На этот раз главная тема – украинские защитники.

Официальное открытие запланировано на 10:30. Далее выступят:

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Ветеран, волонтер и актер Андрей Римарук.

Соучредитель ОО "Razom for Ukraine" Люба Шипович.

Далее участники обсудят украинский и международный опыт национальной устойчивости, а также истории успеха и лидерства в ветеранского сообщества, ветеранский спорт и тому подобное.

Завершит форум выступление Президента Украины Владимира Зеленского в 16 часов.



Программа форума "Украина 30. Защитники" / Фото из телеграма Ukraine30