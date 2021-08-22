У програмі – виступи представників Мінветеранів та командування ЗСУ. А також і промова Президента України Володимира Зеленського.

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"Україна 30. Захисники": дата та програма форуму

Форум "Україна 30. Захисники" відбудеться цієї неділі, 22 серпня, у переддень святкування Дня Державного Прапора України та 30 річниці Незалежності нашої країни.

  • Попередній форум, який проходив 2 – 4 серпня, присвяченим був іміджу України.
  • Цього разу головна тема – українські захисники.

Офіційне відкриття запланували на 10:30. Далі виступатимуть:

  • Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
  • Ветеран, волонтер та актор Андрій Римарук.
  • Співзасновниця ГО "Razom for Ukraine" Люба Шипович.

Далі учасники обговорюватимуть український та міжнародний досвід національної стійкості, а також історії успіху та лідерства у ветеранській спільноті, ветеранський спорт тощо.

Завершить форум виступ Президента України Володимира Зеленського о 16 годині.

Україна 30
Програма форуму "Україна 30. Захисники" / Фото з телеграму Ukraine30