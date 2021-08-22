У програмі – виступи представників Мінветеранів та командування ЗСУ. А також і промова Президента України Володимира Зеленського.

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"Україна 30. Захисники": дата та програма форуму

Форум "Україна 30. Захисники" відбудеться цієї неділі, 22 серпня, у переддень святкування Дня Державного Прапора України та 30 річниці Незалежності нашої країни.

Попередній форум, який проходив 2 – 4 серпня, присвяченим був іміджу України.

Цього разу головна тема – українські захисники.

Офіційне відкриття запланували на 10:30. Далі виступатимуть:

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Ветеран, волонтер та актор Андрій Римарук.

Співзасновниця ГО "Razom for Ukraine" Люба Шипович.

Далі учасники обговорюватимуть український та міжнародний досвід національної стійкості, а також історії успіху та лідерства у ветеранській спільноті, ветеранський спорт тощо.

Завершить форум виступ Президента України Володимира Зеленського о 16 годині.



Програма форуму "Україна 30. Захисники" / Фото з телеграму Ukraine30