О новом ударе военных сообщила пресс-служба Сил обороны Израиля. Отмечалось, что подробности будут опубликованы позже.
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Кто погиб в результате нового удара
После ликвидации Насраллы начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил, что эта операция – "не последняя мера в арсенале Израиля".
Армия обороны Израиля нанесла точный удар по району Дахия в Бейруте,
– говорится в сообщении, опубликованном днем 28 сентября.
Уже вскоре в ЦАХАЛ заявили, что во время израильского авиаудара погиб главный командир разведывательного отдела "Хезболлы" Хасан Халил Яссин.
Именно он, по данным израильских военных, возглавлял подразделение, которому было поручено выявлять военные и гражданские объекты в Израиле, которые становились целями.
По словам ЦАХАЛ, Яссин тесно сотрудничал с ракетными подразделениями и подразделениями беспилотников "Хезболлы", а также был "лично вовлечен в террористические заговоры, которые осуществлялись с начала войны против гражданских лиц и солдат, и планировал дополнительные атаки в ближайшие дни".
К слову, ранее израильские военные заявили, что ликвидация лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы прошла гладко и без ошибок. Во время операции по их самолетам не было выпущено вражеских ракет, а для экипажей "не было опасности".