Про новий удар військових повідомила пресслужба Сил оборони Ізраїлю. Зазначалося, що подробиці будуть опубліковані згодом.

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Хто загинув в результаті нового удару

Після ліквідації Насралли начальник Генштабу ЦАХАЛ Херці Ха-Леві заявив, що ця операція – "не останній захід в арсеналі Ізраїлю".

Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по району Дахія в Бейруті,

– йдеться у повідомленні, опублікованому вдень 28 вересня.

Вже незабаром в ЦАХАЛ заявили, що під час ізраїльського авіаудару загинув головний командир розвідувального відділу "Хезболли" Хасан Халіл Яссін.

Саме він, за даними ізраїльських військових, очолював підрозділ, якому було доручено виявляти військові та цивільні об'єкти в Ізраїлі, які ставали цілями.

За словами ЦАХАЛ, Яссін тісно співпрацював з ракетними підрозділами та підрозділами безпілотників "Хезболли", а також був "особисто залучений до терористичних змов, які здійснювалися з початку війни проти цивільних осіб і солдатів, і планував додаткові атаки в найближчі дні".

До слова, раніше ізраїльські військові заявили, що ліквідація лідера "Хезболли" Хасана Насралли пройшла гладко та без помилок. Під час операції по їхніх літаках не було випущено ворожих ракет, а для екіпажів "не було небезпеки".