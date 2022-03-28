Армия мародеров: российские оккупанты хвастаются ограбленным алкоголем из магазина

После месяца активных боевых действий российская армия поняла, что в Украине ее может ждать разгром. Поэтому перешла к своей привычной практике-бомбардировке мирных городов и грабежам. Оккупанты превратились в обычных мародеров.

Захватчики довольно часто звонят домой в Россию. И рассказывают о том, как людям жилось в Украине, пока в их дом не пришла война. И удивляются, что в Украине на самом деле все было хорошо.

Один из таких "удивленных" оказался в Киевской области. Ему удалось ограбить магазин с алкоголем. Кроме пива, они взяли с собой и абсент, который захватчик попробовал впервые. О чем и хвастался своей девушке в телефонном разговоре. Правда он не ожидал, что это довольно крепкий алкоголь, поэтому на следующий день ему было очень плохо.

По его словам, он довольно далеко от боевых действий, поэтому они и дальше будут пить пиво, которое здесь очень "ох*енное", в отличие от России.

Его девушка из-за этого даже переспросила, не на курорте ли он.

Также оккупант "похвастался", что забрал себе часы у одного из украинцев.

И рассказал, что было предложение пойти на ограбление домов мирных жителей вечером, но отказались – свои же могли случайно застрелить.