Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
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Изменения в приложении Армия+
Представительница Минобороны отметила, что в будущем в приложении Армия+ также появятся электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.
В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель – сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии,
– подчеркнула она.
Черногоренко говорит, что ключевые нововведения Армия+ будут включать:
- учебный модуль с базовой информацией о военном деле, что уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;
- цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
- систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.
Екатерина Черногоренко убеждена, что инновационные трансформации будут способствовать развитию Минобороны как современной организации мирового уровня, которая способна быстро адаптироваться к будущим вызовам и эффективно внедрять передовые технологии.