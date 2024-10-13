Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Зміни у застосунку Армія+

Представниця Міноборони зазначила, що в майбутньому у застосунку Армія+ також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета – зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії,

– наголосила вона.

Черногоренко каже, що ключові нововведення Армія+ включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Катерина Черногоренко переконана, що інноваційні трансформації сприятимуть розвитку Міноборони як сучасної організації світового рівня, яка здатна швидко адаптуватися до майбутніх викликів та ефективно впроваджувати передові технології.