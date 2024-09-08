В Венесуэле армия окружила бразильское посольство в Каракасе: в чем причина
Источник:BBC
Армия Венесуэлы вместе с работниками правоохранительных органов окружила в Каракасе посольство Аргентины. Там скрываются 6 оппонентов, которых режим Николаса Мадуро обвинил в заговоре.
Сейчас в здании отключены электроэнергия, а также водоснабжение.
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В Венесуэле армия окружила бразильское посольство в Каракасе
Отметим, что ВВС пишет, что официально власти Венесуэлы отменили разрешение Бразилии представлять дипломатические интересы Аргентины.
Именно в бразильском посольстве находится дипломатическая миссия Аргентины после того, как последняя разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой.
Отмечается, что именно в их посольстве скрывается бывший кандидат в президенты от оппозиции Эдмунд Гонсалес.
В издании добавили, что посольство, а также интересы Аргентины в Венесуэле представляет Бразилия после разрыва дипломатических отношений между Аргентиной и Венесуэлой летом из-за результатов президентских выборов в Венесуэле.
В субботу правительство Венесуэлы отменило опеку Бразилии над посольством, желая, как там сказали, в очевидной попытке лишить его дипломатической защиты.
Последние действия правительства Венесуэлы произошли после того, как МИД Аргентины заявил, что будет просить Международный уголовный суд выдать ордера на арест господина Мадуро и других высокопоставленных чиновников.
Теперь представители оппозиции говорят, что "находятся в осаде режима Мадуро". По их словам, военные "окружили здание по периметру, перекрыли движение автотранспорта по улице", а еще раньше обесточили посольство.
Правительство Венесуэлы заявило, что было вынуждено принять меры после того, как оно якобы обнаружило "доказательства использования объектов... для планирования террористической деятельности и попыток убийства" против господина Мадуро и его заместителя.