Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он заверил, что у Приднестровья нет шансов победить.

В тему Минобороны Молдовы категорически отрицает, что из Приднестровья запускали ракеты

"Так называемая армия Приднестровья небоеспособна. Россияне действительно рассматривали ее как третий армейский корпус. Благодаря блокаде, которую мы с Молдовой установили еще в 2014 году, там ротация происходит очень медленно и нет поставок материальных запасов", – объяснил Арестович.

"Будет уничтожена за 1 – 2 суток"

По его словам, техники там мало. И даже та, что есть – небоеспособна.

Не заведутся и не уедут, грубо говоря. Там только пехотные подразделения. Если бы их мобилизовали – будет десяток тысяч. Хотя и в этом очень сомневаюсь,

– заметил советник главы ОП.

"Это не серьезные военные силы, она будет уничтожена за 1 – 2 суток, если дрогнет ", – подытожил Арестович.

Алексей Арестович о ситуации на фронте: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!