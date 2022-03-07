Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він запевнив, що Придністров'я не має шансів перемогти.
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"Так звана армія Придністров'я небоєздатна. Росіяни дійсно розглядали її як третій армійський корпус. Завдяки блокаді, яку ми з Молдовою встановили ще у 2014 році, там ротація відбувається дуже повільно і немає постачання матеріальних запасів", – пояснив Арестович.
"Буде знищена за 1 – 2 доби"
За його словами, техніки там мало. І навіть та, що є – небоєздатна.
Не заведуться і не поїдуть, грубо кажучи. Там лише піхотні підрозділи. Якби їх мобілізували – буде десяток тисяч. Хоча і в цьому дуже сумніваюсь,
– зауважив радник голови ОП.
"Це не є серйозні військові сили, вона буде знищена за 1 – 2 доби, якщо здригнеться", – підсумував Арестович.
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