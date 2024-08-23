На данный момент Армия+ доступна для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Был ли запрос от МВД, НГУ и ГПСУ о подключении к приложению, ответила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Смотрите также Ударили в сердце бумажной армии: какие функции уже доступны и скоро будут в приложении Армия+

Приложение Армия+

Чиновница рассказала, что релиз был рассчитан на ВСУ и ГССТ. Однако, в Минобороны понимают, что еще есть Нацгвардия, СБУ, ГУР, структуры МВД. Поэтому Армия+ будет масштабирована на все Силы безопасности и обороны Украины.

Мы получаем заинтересованность от наших коллег и работаем над тем, чтобы эти современные возможности были доступны всем защитникам и защитницам. Очевидно, что наши силы безопасности и обороны работают на единый военный замысел. И здесь точно потребуется единая цифровая среда, и это будет Армия+,

– подчеркнула Черногоренко.

Заместитель министра обороны добавила, что задача - сделать продукт успешным, крутым, постоянно его совершенствовать. Тогда будет расширение аудитории.

"Армия+ обречена на успех, потому что она нужна нашим военным", – отметила Екатерина Черногоренко.