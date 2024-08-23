Наразі Армія+ доступна для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Чи був запит від МВС, НГУ та ДПСУ щодо під'єднання до застосунку, відповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Застосунок Армія+

Посадовиця розповіла, що реліз був розрахований на ЗСУ й ДССТ. Однак, у Міноборони розуміють, що ще є Нацгвардія, СБУ, ГУР, структури МВС. Тож Армія+ буде масштабована на всі Сили безпеки й оборони України.

Ми отримуємо зацікавленість від наших колег і працюємо над тим, щоб ці сучасні можливості були доступні всім захисникам і захисницям. Очевидно, що наші сили безпеки та оборони працюють на єдиний військовий задум. І тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+,

– підкреслила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони додала, що задача — зробити продукт успішним, крутим, постійно його вдосконалювати. Тоді буде розширення аудиторії.

"Армія+ приречена на успіх, бо вона потрібна нашим військовим", – наголосила Катерина Черногоренко.