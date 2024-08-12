Тож Міністерство оборони показало офіційну відеоінструкцію від Армія+ про авторизацію у застосунку, у якій детально розповіли про те, як отримати доступ до Армія+, аби скористатись функціями електронних рапортів та опитувань.
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Відеоінструкція авторизації в Армія+
Українське оборонне відомство показало, як зареєструватися в Армія+, як скористатись системою Bank ID та створити код та як у застосунок надходить інформація з реєстру Оберіг. Також у відео пояснюють що робити, якщо ви забули код для входу в застосунок Армія+.
Діліться цим відео зі своїми побратимами, у яких виникають труднощі із покроковою авторизацією в Армія+. Ставайте частиною цифрової трансформації українського війська в армію майбутнього,
– додали в Міноборони.
Як авторизуватися в Армія+: дивіться відео
До слова, наразі Міністерство оборони та МОЗ співпрацюють для запровадження електронних направлень на ВЛК за допомогою Резерв+. Також триває робота над створенням електронної системи для військових лікарів.