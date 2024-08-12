Поэтому Министерство обороны показало официальную видеоинструкцию от Армия+ об авторизации в приложении, в которой подробно рассказали о том, как получить доступ к Армия+, чтобы воспользоваться функциями электронных рапортов и опросов.

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Видеоинструкция авторизации в Армия+

Украинское оборонное ведомство показало, как зарегистрироваться в Армия+, как воспользоваться системой Bank ID и создать код и как в приложение поступает информация из реестра "Оберег". Также в видео объясняют что делать, если вы забыли код для входа в приложение Армия+.

Делитесь этим видео со своими собратьями, у которых возникают трудности с пошаговой авторизацией в Армия+. Становитесь частью цифровой трансформации украинского войска в армию будущего,

– добавили в Минобороны.

Важно. Скачать приложение можно только в Play Market и App Store. Не доверяйте сторонним сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях.

Как авторизоваться в Армия+: смотрите видео

К слову, сейчас Министерство обороны и Минздрав сотрудничают для внедрения электронных направлений на ВВК с помощью Резерв+. Также продолжается работа над созданием электронной системы для военных врачей.