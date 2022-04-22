Российским войскам удалось приблизиться к Харькову. Город готов к обороне, так что "теплая" встреча оккупантам в случае попытки штурма города гарантирована.

Читайте также Старайтесь создать оккупантам больше проблем, – Зеленский к жителям оккупированных районов

Харьков – сложная задача для россиян

Как сообщил чиновник НАТО, украинцы уже показали свое умение защищать Харьков и готовы продемонстрировать его еще раз.

Бои там были очень мощными, украинцы держались и удержали город. Нам следует за этим следить, но, думаю, горожане Харькова доказали, что будут обороняться,

– заявил он.

Комментируя шансы России захватить Харьков, он предположил, что основные усилия России сосредоточены на востоке Украины и на Донбассе.

Он также напомнил о Мариуполе: россияне контролируют территорию вокруг города, но захватить его до сих пор не могут даже благодаря количественному превосходству.

Как сообщает Гентштаб ВСУ, возле Харькова силы россиян составляют до семи батальонных тактических групп.

Смотрите также – как ВСУ чистили Украину от россиян в чистый четверг