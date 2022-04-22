Російським військам вдалося наблизитися до Харкова. Місто готове до оборони, тож "тепла" зустріч окупантам у разі спроби штурму міста гарантована.

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Харків – складне завдання для росіян

Як повідомив високопосадовець НАТО, українці вже показали своє вміння захищати Харків та готові продемонструвати його ще раз.

Бої там були надзвичайно потужними, українці трималися та втримали місто. Нам варто за цим стежити, але, думаю містяни Харкова довели, що будуть оборонятися, – заявив він.

Коментуючи шанси Росії захопити Харків, він припустив, що наразі основні зусилля Росії зосереджені на сході України та на Донбасі.

Він також нагадав про Маріуполь: росіяни контролюють територію навколо міста, але захопити його повністю досі не можуть навіть завдяки кількісній перевазі.

Як повідомляє Гентштаб ЗСУ, біля Харкова сили росіян становлять до семи батальйонних тактичних груп.

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