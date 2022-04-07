Об этом заявил лидер белорусской оппозиции Павел Латушко в эфире 24 канала.

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По его мнению, приказ о вводе белорусских войск на территорию Украины был бы неразумным решением со стороны Александра Лукашенко.

Белорусская армия небоеспособна даже, наверное, на 25%, на 10% от российской, уже не говоря о количественный состав, потенциал, мотивацию, наличие оружия,

– заметил оппозиционер.

По словам Латушко, на территорию Украины могли бы войти разве что силы специальных операций Беларуси.

"Это головорезы, которые убивали людей на улицах Минска, стреляли в спину, лица. Сейчас отрезвить их может только "груз 200", – добавил оппозиционер.

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