Про це заявив лідер білоруської опозиції Павло Латушко в ефірі 24 каналу.
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На його думку, наказ про введення білоруських військ на територію України був би нерозумним рішенням з боку Олександра Лукашенка.
Білоруська армія небоєздатна навіть, напевно, на 25%, на 10% від російської, вже не кажучи про кількісний склад, потенціал, мотивованість, наявність зброї,
– зауважив опозиціонер.
За словами Латушка, на територію України могли б увійти хіба що сили спеціальних операцій Білорусі.
"Це головорізи, які вбивали людей на вулицях Мінська, стріляли у спину, обличчя. Вони можуть піти на такий наказ. Зараз протверезити їх може тільки "груз 200", – додав опозиціонер.
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