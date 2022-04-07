Про це заявив лідер білоруської опозиції Павло Латушко в ефірі 24 каналу.

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На його думку, наказ про введення білоруських військ на територію України був би нерозумним рішенням з боку Олександра Лукашенка.

Білоруська армія небоєздатна навіть, напевно, на 25%, на 10% від російської, вже не кажучи про кількісний склад, потенціал, мотивованість, наявність зброї,

– зауважив опозиціонер.

За словами Латушка, на територію України могли б увійти хіба що сили спеціальних операцій Білорусі.

"Це головорізи, які вбивали людей на вулицях Мінська, стріляли у спину, обличчя. Вони можуть піти на такий наказ. Зараз протверезити їх може тільки "груз 200", – додав опозиціонер.

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