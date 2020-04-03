Армия голодной не останется: Минобороны отрицает проблемы с питанием
В Министерстве обороны заверили, что армия не будет голодной, угроза была ликвидирована. Никаких срывов в организации питания украинских военных нет.
Об этом сообщил начальник центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Валерий Копишинский, говорится на сайте Минобороны.
Актуально Коронавирус и война: у президента просят помощи у областных голов с питанием
Что известно о проблемах с организацией питания для ВСУ
- Компания, которая должна была организовывать украинским военным услуги по питанию после 10 марта, отказалась это делать из-за карантина в Украине.
- Эта ситуация поставила под угрозу питание военнослужащих небоевых частей (около 30% от всего состава, который питается).
- 30 марта Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в госбюджет на 2020 год. Это обеспечит непрерывное снабжение продуктов питания для военнослужащих.
- Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году позволили продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.
В то же время Копишинский подчеркнул, что реформа питания в ВСУ продолжается, по Каталогу сейчас питаются около 70% личного состава. Так, в течение первого квартала 2020 году на новую систему питания перешли более 30 боевых воинских частей.
Обратите внимание! Ранее Офис Президента Украины обращался ко всем главам областных администраций и Киевской КГГА с предупреждением. В нем отметили, что может возникнуть ситуация, при которой каждая область должна будет помогать военным частям.
Смотрите видео обращение Кипишинского по поводу питания военных:
Читайте также
-
Первый китайский город запретит есть кошек и собак: как будут наказывать нарушителейсегодня , 09:06
-
Количество оштрафованных за нарушение карантина в разы превышает число больных коронавирусомсегодня , 14:38
-
Украина не соглашается на предложенные боевиками списки на обмен, – СМИсегодня , 14:35
-
Дональд Трамп во второй раз сдал тест на коронавирус: результатсегодня , 09:23
-
В Киеве напали на журналистов в Гидропарке: полиция уже задержала одного нападавшего – видеосегодня , 09:45
-
Три особенности борьбы с пандемией в Украине: что не таксегодня , 11:15