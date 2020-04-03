Армия голодной не останется: Минобороны отрицает проблемы с питанием

В Министерстве обороны заверили, что армия не будет голодной, угроза была ликвидирована. Никаких срывов в организации питания украинских военных нет.

Об этом сообщил начальник центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Валерий Копишинский, говорится на сайте Минобороны.

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Что известно о проблемах с организацией питания для ВСУ

Компания, которая должна была организовывать украинским военным услуги по питанию после 10 марта, отказалась это делать из-за карантина в Украине.

Эта ситуация поставила под угрозу питание военнослужащих небоевых частей (около 30% от всего состава, который питается).

30 марта Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в госбюджет на 2020 год. Это обеспечит непрерывное снабжение продуктов питания для военнослужащих.

Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году позволили продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

В то же время Копишинский подчеркнул, что реформа питания в ВСУ продолжается, по Каталогу сейчас питаются около 70% личного состава. Так, в течение первого квартала 2020 году на новую систему питания перешли более 30 боевых воинских частей.

Обратите внимание! Ранее Офис Президента Украины обращался ко всем главам областных администраций и Киевской КГГА с предупреждением. В нем отметили, что может возникнуть ситуация, при которой каждая область должна будет помогать военным частям.

Смотрите видео обращение Кипишинского по поводу питания военных: