Армія голодною не залишиться: Міноборони заперечує проблеми із харчуванням

У Міністерстві оборони запевнили, що армія не буде голодною, загрозу було ліквідовано. Жодних зривів в організації харчування українських військових немає.

Про це повідомив начальник центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Валерій Копішинський, мовиться на сайті Міноборони.

Актуально Коронавірус і війна: у президента просять допомоги в обласних голів із харчуванням

Що відомо про проблеми з організацією харчування для ЗСУ

Компанія, яка мала організувати українським військовим послуги з харчування після 10 березня, відмовилась це робити через карантин в Україні.

Ця ситуація поставила під загрозу харчування військовослужбовців небойових частин (близько 30 % від усього складу).

30 березня Верховна Рада проголосувала за внесення змін до держбюджету на 2020 рік. Це забезпечить безперервне постачання продуктів харчування для військовослужбовців.

Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році дозволили продовжити термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році.

Водночас Копішинський наголосив, що реформа харчування у ЗСУ триває, за Каталогом нині харчуються близько 70% особового складу. Так, упродовж першого кварталу 2020 року на нову систему харчування перейшли понад 30 бойових військових частин.

Зверніть увагу! Раніше Офіс Президента України звертався до усіх голів обласних адміністрацій та Київської КМДА із попередженням. У ньому зазначили, що може виникнути ситуація, за якої кожна область повинна буде допомагати військовим частинам.

Дивіться відео звернення Кипішинського з приводу харчування військових: