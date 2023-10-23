В правозащитной организации Hengaw отметили, что эти данные получили от отца девушки. В то же время иранские власти всячески отрицают свою причастность к смерти девушки.

Интересно 154 удара кнутом в самой страшной тюрьме Ирана: за что Наргес Мохаммади дали Нобелевскую премию

Иранка погибла после избиения за неправильное ношение хиджаба

В недавнем интервью Hengaw правозащитники обратили внимание на заявления отца Армиты, косвенно подтвердившего диагноз дочери.

По его словам, команда врачей Армиты заявила, что ее мозг больше не функционирует, и восстановление считается невозможным.

О состоянии девушки писало и иранское государственное информационное агентство Tasnim, связанное с "Корпусом стражей Исламской революции". В агентстве также подтвердили диагноз врачей о смерти мозга девушки.

Этот отчет не содержит конкретных подробностей о событиях за последний 21 день, но повторяет предварительные заявления, что Армита не подвергалась физическому насилию со стороны силовиков, ссылаясь на отдельные заверения,

– отметили правозащитники Hengaw.

Правозащитники рассказали о ситуации с Армитой

В недавнем отчете правозащитной группы Hengaw было обнаружено, что 16-летняя девушка, по имени Армита Гараванд, якобы была избита иранской "полицией морали" за то, что она не носила должным образом хиджаб. Инцидент произошел на станции метро, в результате чего девушка получила тяжелые травмы и впала в кому.

По словам источников, знакомых с ситуацией, нападение произошло на упомянутой станции метро, что привело к немедленной медицинской помощи потерпевшей. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видны последствия нападения, где люди стараются не дать девушке упасть в обморок.

Несмотря на показания очевидцев и видеодоказательства, чиновники и государственные СМИ опровергли эти заявления, утверждая, что Армита Гараванд потеряла сознание из-за низкого давления. Это вызвало дальнейшее возмущение среди правозащитников, выступающих за справедливость по этому делу.